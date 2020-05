Massa Lubrense. Nei guai una 55enne di Sant’Agata sui due Golfi, sorpresa a coltivare marijuana in un fondo agricolo

Massa Lubrense. Finisce nei guai una donna di 55 anni di Sant’Agata sui Due Golfi sorpresa dagli agenti della Sezione Anticrimine del Commissariato della Polizia di Stato di Sorrento a coltivare marijuana. La donna aveva piantato in un fondo agricolo poco distante dalla sua abitazione 15 piante di Cannabis, alcune custodite in una serra ed altre all’esterno. La sostanza stupefacente ricavata veniva poi spacciata. La Polizia ha provveduto ad estirpare le piante ed a sequestrarle.

La 55enne non è nuova alle forze dell’ordine essendo già in attesa di un processo a seguito di una denuncia per lo stesso tipo di reato.