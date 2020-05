Massa Lubrense. Negativa al doppio tampone di controllo anche l’ultima persona contagiata. La notizia di pochi minuti fa è arrivata direttamente dal sindaco di Massa Lubrense Lorenzo Balducelli, che ha scritto un posto sulla sua pagina Facebook per informare i cittadini:

Negativa al doppio tampone di controllo anche l’ultima delle persone contagiate di Massa Lubrense. Sono veramente contento per lui.

Da oggi anche Massa Lubrense è Covidfree.

Ringrazio per l’ottimo lavoro svolto il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL Napoli 3Sud che ha disposto, in via precauzionale, un ulteriore tampone di controllo anche ai familiari che sono risultati negativi.

I miei migliori auguri a lui ed a tutta la famiglia per una ripresa normale della propria vita.