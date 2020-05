Massa Lubrense. Il messaggio del sindaco Lorenzo Balducelli per il conferimento della Bandiera Blu. E sono 13…

Il sindaco di Massa Lubrense Lorenzo Balducelli, in un post pubblicato sulla sua pagina Facebook, ha espresso la propria gioia per il conferimento della Bandiera Blu. Ecco le sue parole: «Massa Lubrense si conferma Bandiera Blu!!! Con quella di oggi, sono 13 le Bandiere Blu di Massa Lubrense. Tutte belle, bellissime. Quella di quest’anno è senza dubbio la più particolare. La Bandiera Blu 2020 la vedo come un simbolo, il segno concreto della nostra ripartenza. Voglio dedicare questa Bandiera Blu agli imprenditori del turismo in tutte le sue sfaccettature. Lo so che gli scenari non sono proprio dei migliori e che lo sconforto, a volte, ha il sopravvento. Dobbiamo ripartire anche se i conti non tornano. Non possiamo perdere un anno in turismo, che è il settore trainante della nostra economia, con il suo variegato indotto. Il 2020 è un investimento sul nostro futuro. Nonostante i numeri. Nonostante tutto. Lo dico non perché un sindaco deve esser ottimista per dovere di ufficio ma solo perché non ci possiamo permettere di dire “passo” oppure “vediamo l’anno prossimo che succede”. Non possiamo spegnere la luce sulla nostra offerta turistica per un anno. Lo dobbiamo a quel patrimonio inestimabile di professionalità, che sono i lavoratori dipendenti di questo settore, ma lo dobbiamo anche al futuro di questo comparto ed a tutta Massa Lubrense. Coraggio e auguri a tutti per questa Bandiera Blu 2020!».