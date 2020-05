Massa Lubrense, ecco l’ordinanza per la pulizia della vegetazione dalle strade e luoghi pubblici

PULIZIA FONDI PROSPICIENTI STRADE PUBBLICHE – ATTIVITA’ DI COMBUSTIONE MATERIALE AGRICOLO

Dal Comune fanno sapere che questa mattina il sindaco Lorenzo Balducelli ha emanato l’ordinanza con la quale si impone ai proprietari o detentori di fondi che confinano con tutte le strade statali, provinciali, comunali, vicinali e sentieri di pubblico passaggio, di provvedere, “entro il 4 giugno 2020, al taglio di tutte le essenze vegetali, sia verdi che secche, che restringono o invadono le sedi stradali provvedendo, altresì per proprio conto, allo smaltimento dei rifiuti derivanti dai tagli e dalle potature” e di “potare siepi, rovi e rami di piante e alberi presenti nei propri fondi in modo che non protendano oltre il ciglio stradale o coprano la segnaletica verticale e la pubblica illuminazione”.

Dagli uffici del Comune di Massa Lubrense si ricorda, inoltre, che in ottemperanza all’ordinanza n. 240 del 31 dicembre 2015 è regolamentata l’attività di combustione del materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture.