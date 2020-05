Massa Lubrense. Lello Staiano: “Le nostre proposte sulle tasse per aiutare i cittadini”. Nel corso del Positanonews TG della serata di ieri, abbiamo sentito anche le parole del consigliere di opposizione di Massa lubrense Lello Staiano. «Certamente la Fase 1 è stata uno tsunami per tutti, per tutta l’Italia, per il mondo e Massa Lubrense, con tutta la Penisola Sorrentina, l’ha subita. Io l’ho avvertita il 24 febbraio. Dico questa data perché chiesi all’Amministrazione di fare un fronte comune che potesse insieme indicare un percorso. I cittadini di Massa sono stati molto rigorosi, rispettosi delle regole, le forze dell’ordine sono state all’altezza, così come anche la protezione civile, i volontari e le associazioni. Devo dire che l’Amministrazione ha fatto quello che poteva, ciò che era nelle proprie possibilità. Certamente noi come opposizione siamo stati sempre disponibili, siamo stati sempre un’opposizione responsabile, un’opposizione che ha cercato di proporre senza polemiche, perché non è il momento delle polemiche. Il tempo per la polemica ci sarà, per un’opposizione più dura. Abbiamo fatto più proposte, mai prese in considerazione ed è l’unico comune che non ha fatto un consiglio comunale parlando di questa pandemia. E’ l’unico comune che da gennaio fino ad adesso non ha indetto un consiglio comunale. Anche se io ho proposto varie piattaforme. Io sono anche consulente dell’ente ambito vesuviano sarnese ed abbiamo fatto un consiglio con trenta consiglieri, quindi si può. Per quanto riguarda la seconda fase io posso parlare sia da consigliere comunale che da imprenditore. Barcolliamo nel buio, perché non ci sono i protocolli per affrontare la Fase 2, dovremmo aprire il 18 ma non sappiamo come. Ci stiamo attrezzando, ho fatto sanificare i locali e questo lo potrebbe fare tranquillamente anche l’Amministrazione, nel senso che potrebbe dare delle linee guida a tanti, però, ripeto, è complicato, non è assolutamente facile».

«Le problematiche sono diverse. C’è una problematica territoriale ed una nazionale che spetta ad altri. Per quanto riguarda il fattore tasse comunalio ho fatto due proposte: una proposta immediata, quella di almeno per un periodo limitato sospendere i tributi locali. Ultimamente ho inviato un’altra proposta di ridurre la TARI, perché va ad incidere a quelle avvitità turistiche, le famiglie che non hanno reddito, le case vacanze. Le altre risorse possono essere prese dal bilancio. Da ex assessore al bilancio su questo ho fatto una battaglia, per me l’efficienza e l’efficacia del servizio deve essere sempre al primo posto. Non può il cittadino subire l’inefficienza di un’amministrazione in generaleperché non può lamentarsi ma deve pagare e basta. Bisogna tagliare su quelle spese inutili e fare si che possano essere destinate altre risorse sul territorio. Se la Penisola non ragionerà in senso univoco, non si andrà da nessuna parte».