Massa Lubrense, lavori variante abbandonati: l’immondizia regna – FOTO

Siamo ufficialmente in post lockdown e diversi lavori pubblici sono già ricominciati in tutta la Regione. Per la verità, tanti di questi sono cominciati già da un paio di settimane. In penisola sorrentina, a Sorrento e a Vico Equense, per esempio, diversi lavori sono ricominciati. Così non è stato a Massa Lubrense.

In particolare, ci riferiamo ai lavori della Variante. Qui, come potete vedere dalle immagini che abbiamo ricevuto e che vi sottoponiamo, la situazione sembra completamente abbandonata, ma non è tutto. Sembra sia diventata una discarica a cielo aperto.