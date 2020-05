Massa Lubrense. Gli auguri di Lello Staiano per chi domani affronterà la riapertura.

Massa Lubrense è sempre stata una terra di infaticabili lavoratori.

In questi mesi abbiamo sofferto un blocco forzato, per un nemico invisibile che la nostra comunità ha fronteggiato con diligenza e civiltà.

Sono tante le donne e gli uomini che in questi anni hanno fatto grande il nome del nostro Comune, con il loro impegno e i loro sacrifici.

Hanno valorizzato le eccellenze del territorio, ed è anche grazie a loro che tanti ci preferiscono da ogni angolo del Mondo.

Penso per esempio alla famiglia Cacace, che in questi giorni col loro Provolone del Monaco Dop sono entrati nella prestigiosa guida dell’Espresso sui Formaggi d’Italia.

È a tutti loro, a tutte le lavoratrici e ai lavoratori della nostra terra, a chi non ha mai smesso, a chi domani affronterà la riapertura, che va il mio augurio più grande:

quello di lasciare tutte le difficoltà alle spalle, per tornare a sbocciare verso la rinascita, realizzando tutti i sogni che hanno nel profondo del cuore.

A me, a noi, ai nostri cari.

Buona domenica, e buona ripresa Amici!