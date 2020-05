Massa Lubrense ed il suo patrono. Balducelli: “San Cataldo, aiutaci a trovare la forza per riprenderci”. Ecco quanto ha scritto il sindaco di Massa Lubrense Lorenzo Balducelli in occasione della festa di San Cataldo, patrono di Massa Lubrense:

Oggi è il 10 maggio. Una data particolare per tutti i massesi. E’ la festa di San Cataldo, patrono di Massa Lubrense.

Oggi dovremo fare a meno della festa. Della grande processione con i due Terz’Ordini e le undici Confraternite di tutto il territorio. Della statua d’argento del Santo con all’interno le reliquie che attraversa le strade del nostro paese.

Ma oggi non faremo a meno di pregarlo ed invocarlo: grazie San Cataldo. Grazie di averci protetto. Grazie perché lo farai ancora.

Aiutaci a trovare la forza per riprenderci, di essere ancora responsabili, di rimanere uniti, prendendoci cura l’uno dell’altro.