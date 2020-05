Massa Lubrense, c’è chi riapre: “Mary’s Beach” torna con le sue prelibatezze

Finisce il lockdown, ma come abbiamo ampiamente documentato non tutte le attività hanno deciso di ripartire. Fortunatamente, pian piano, si sta cercando di tornare alla normalità e non pochi hanno deciso di riaprire. Una di queste attività è proprio “Mary’s Beach”, ristorante che sorge sul mare, a Marina del Cantone, Massa Lubrense.

Un locale a conduzione familiare che ha a disposizione anche uno stabilimento balneare. Come annunciato dagli stessi proprietari, il ristorante riapre e ricomincia finalmente a lavorare: sono state effettuate le sanificazioni previste dalla legge e attuate tutte le misure di sicurezza previste. I titolari hanno anche annunciato che si attiveranno per garantire massima sicurezza anche per quanto riguarda lo stabilimento balneare.