Massa Lubrense. Balducelli: “una concittadina è risultata positiva al Covid19”.

Il sindaco Balducelli ha reso noto di un nuovo primo caso di positività al Caovid19 a Massa Lubrense: “Purtroppo devo comunicarvi che non è finita…mi hanno appena comunicato che una nostra concittadina è risultata positiva al tampone. Si tratta di una operatrice sanitaria che è in buone condizioni di salute. Formulo a lei i migliori auguri di una pronta guarigione. A noi il dovere morale di essere responsabili nei comportamenti e di non abbassare la guardia, di indossare le mascherine e di applicare il distanziamento”.