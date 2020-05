Massa Lubrense. Attacco di Pietro Di Prisco contro l’ordinanza riguardante normative per ristoranti e lidi balneari

Pubblichiamo l’intervento di Pietro Di Prisco contro l’ordinanza (clicca QUI per leggere il testo) emessa dal Comune di Massa Lubrense riportante ulteriori normative per i ristoranti ed i lidi balneari:

“Riteniamo l’Ordinanza che obbliga i Ristoratori e gli Stabilimenti Balneari a presentare una planimetria dei loro posti via SUAP sia indice di incapacità amministrativa. Le imprese locali si troveranno ad affrontare l’ennesima procedura figlia di una burocrazia senza senso a 2 giorni da un ponte che potrebbe rappresentare per esse una importante occasione economica.

Inoltre, in un periodo di crisi, mai visto prima, molte di loro dovranno sostenere una spesa ingiustificata per produrre tali documenti.

Come si fa in un momento come questo ad avere il coraggio di istituire un altro balzello burocratico a danno di imprese che faticosamente cercano di ripartire?

Si devono semplicemente far rispettare le linee guida regionali che sono chiare e applicabili, gestire e controllare!

Chiediamo la revoca di quest’assurda ordinanza ad horas!”