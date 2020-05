Massa Lubrense. Arrivano le mascherine della Regione Campania per i più piccoli, a distribuirle saranno medici e pediatri di base

Il sindaco di Massa Lubrense Lorenzo Balducelli, con un post sulla sua pagina Facebook, rende noto che: “La nostra Protezione Civile ha ritirato dalla Regione Campania le mascherine per i bambini ed i ragazzi da 4 a 16 anni. Per evitare assembramenti, le mascherine verranno distribuite dai rispettivi medici e pediatri di base a partire da giovedì 14 maggio. Per ogni bambino e ragazzo sarà distribuito un kit da 2 mascherine lavabili e riutilizzabili.

Ringrazio di cuore i medici e pediatri di base per la loro collaborazione ma soprattutto per il supporto informativo che potranno offrire alle famiglie per il corretto utilizzo di questo strumento di protezione”.

Si precisa che, per chi avesse il pediatra in un comune diverso da Massa Lubrense, potrà recarsi a partire sempre da giovedì 14 maggio al Municipio, presso la Protezione Civile, per ritirare le mascherine spettanti.