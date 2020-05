Massa Lubrense. Al via test rapidi e test sierologici, ecco quali saranno le categorie controllate

Il sindaco di Massa Lubrense Lorenzo Balducelli, in un post pubblicato sulla sua pagina Facebook, rende noto: “Test sierologici rapidi per gli agenti della Polizia Municipale, per gli operatori della Protezione Civile e i volontari che hanno operato per la distribuzione dei generi alimentari, saranno effettuati dal Distretto Sanitario 59 della ASL Napoli 3 Sud.

E’ il frutto di un accordo tra l’Amministrazione Comunale e la direttrice del distretto Dott.ssa Grazia Formisano.

Per gli operatori della raccolta e dello spazzamento dei rifiuti e i dipendenti comunali più esposti in questo periodo ci saranno, invece, dei test sierologici validati e specifici IgM-IgG.

Per questi test è stata attivata una collaborazione tra l’Amministrazione Comunale ed il laboratorio di analisi CE.DI.M. della famiglia Gargiulo che opera a Massa Lubrense.

Collaborazione che si estenderà, appena saranno disponibili le quantità necessarie di reagenti e kit anche alla popolazione ad un prezzo calmierato. Il laboratorio CE.DI.M. della famiglia del compianto Raffaele Gargiulo, infatti, metterà a disposizione della comunità la sua professionalità e di questo voglio ringraziarli per la disponibilità e la generosità.

Credo che già dalla prossima settimana potremo essere più precisi e dare delle indicazioni più specifiche ai nostri concittadini”.