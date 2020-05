Massa Lubrense addolorata per la perdita di Angela Fiore, ex insegnante

Penisola sorrentina. I cittadini di Massa Lubrense sono fortemente addolorati dalla perdita della sig.ra Angela Fiore. Angela era vedova Di Palma, conosciuta e ben voluta da tutti come ex insegnante. Ora i familiari ne annunciano la scomparsa, a partire dai figli Letizia, Mena e Luigi, oltre al fratello, il dott. Romualdo, la cognata Marina, i nipoti, pronipoti e parenti.

Le esequie, che in ottemperanza al dpcm per l’emergenza sanitaria saranno celebrate in forma privata con un massimo di 15 persone, si terranno oggi, martedì 12 maggio, con partenza dalla dimora dell’estinta in vista del cimitero di San Francesco in Vico Equense.

Noi tutti della redazione di Positanonews ci uniamo al profondo dolore delle famiglie Fiore e Di Palma per la dolorosa perdita.