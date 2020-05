Massa Lubrense. Accesso agli atti per il concorso a direttore, il Parco Marino di Punta Campanella rimanda al Comune

Massa Lubrense ( Napoli ). Accesso agli atti per il concorso a direttore, il Parco Marino di Punta Campanella rimanda al Comune. Sulla nomina del nuovo direttore del Parco Alberico Simeoli, che ha sostituito Antonio Miccio, un accesso agli atti da parte di un professionista del ramo che era interessato al concorso. Il Parco, a differenza di quello che si pensava, non ha seguito il concorso, gestito dal solo comune di Massa Lubrense. Ricordiamo che i comuni che fanno parte dell’ente sono Sorrento, Sant’Agnello e Vico Equense in Penisola Sorrentina e Positano in Costiera amalfitana, l’Area Marina protetta si estende dalla Costa di Sorrento fino ad Amalfi, di fronte a Capri, che pur si prepara a diventare Area protetta, rendendo questo tratto di mare della Campania, col Cilento in provincia di Salerno, fra i più protetti d’ Italia. A quanto pare la vicenda finirà all’attenzione del Ministero dell’Ambiente in quanto si ritiene che il concorso non possa essere effettuato dal solo comune guidato da Balducelli.