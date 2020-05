Mascherine fanno male , ecco perchè

Sia durante il periodo di lockdown, come per quello previsto nella cosiddetta “Fase 2”, ovvero di graduale riapertura delle attività produttive e in parte della circolazione, l’utilizzo della mascherina rimane un dilemma per molti irrisolto.

Come confermato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, attraverso un documento ufficiale pubblicato il 6 aprile 2020*, “l’uso della maschera, da solo, non è sufficiente a fornire un livello adeguato di protezione e dovrebbero essere adottate anche altre misure”. Lo stesso documento riporta che “al momento non ci sono prove che indossare una maschera (sia medica o altri tipi) da parte di persone sane in un contesto di comunità più ampio, compreso l’utilizzo diffuso nella comunità, possa impedire loro di contrarre virus respiratori, incluso il Covid-19. Le mascherine chirurgiche devono essere riservate agli operatori sanitari. L’uso di mascherine chirurgiche nella comunità può creare un falso senso di sicurezza, con l’abbandono di altre misure essenziali, come le pratiche di igiene delle mani e il distanziamento sociale».

La stessa Organizzazione Mondiale della Sanità spiega come invece le mascherine possono risultare utili per limitare la fuoriuscita delle goccioline di saliva, potenzialmente infette, tuttavia i virus si trasmettono anche e soprattutto attraverso le goccioline minuscole, che normalmente la mascherina non filtra.

Secondo il Dott. Antonio Lazzarino, illustre epidemiologo, consulente del Governo inglese, l’obbligo promosso da alcune istituzioni sull’uso delle mascherine trascurerebbe alcuni effetti collaterali potenzialmente dannosi riguardo la diffusione del Covid-19.

Ecco i punti salienti riportati dal Dott. Lazzarino:

1) Indossare una maschera facciale può dare un falso senso di sicurezza e indurre le persone a ridurre l’aderenza ad altre misure di controllo delle infezioni, tra cui il distanziamento sociale e il lavaggio delle mani.

2) Uso inappropriato della maschera – Le persone non devono toccare le proprie maschere, devono cambiare frequentemente o lavarle regolarmente, smaltirle correttamente e adottare altre misure di gestione, altrimenti i loro rischi e quelli degli altri possono aumentare.

3) La qualità e il volume della conversazione tra due persone che indossano maschere sono considerevolmente compromessi e le persone possono inconsciamente avvicinarsi. Mentre si può essere addestrato a contrastare l’effetto collaterale n. 1, questo effetto collaterale può essere più difficile da affrontare.

4) Indossare una maschera facciale fa entrare l’aria espirata negli occhi. Questo genera una sensazione spiacevole e un impulso a toccarti gli occhi. Se le tue mani sono contaminate, ti stai infettando.

5a) Le maschere facciali rendono la respirazione più difficile. Per persone con BPCO, infatti, le maschere facciali sono insopportabili da indossare dato che peggiorano la loro dispnea. Inoltre, una frazione di anidride carbonica espirata in precedenza è inalata ad ogni ciclo respiratorio. Questi due fenomeni aumentano la frequenza e la profondità della respirazione, e quindi aumentano la quantità di aria inalata ed espirata. Ciò può peggiorare il carico di Covid-19 se le persone infette che indossano maschere diffondono più aria contaminata. Ciò può anche peggiorare le condizioni cliniche delle persone infette se la respirazione potenziata spinge la carica virale in profondità nei polmoni.

5b) Gli effetti descritti al punto (5a) sono amplificati se le maschere facciali sono fortemente contaminate (vedi punto 2).

6) Sebbene impedire la trasmissione da persona a persona sia la chiave per limitare l’epidemia, finora è stata data poca importanza agli eventi che si verificano dopo che una trasmissione si è verificata, quando l’immunità innata svolge un ruolo cruciale. Lo scopo principale della risposta immunitaria innata è prevenire immediatamente la diffusione e il movimento di agenti patogeni estranei in tutto il corpo. L’efficacia dell’immunità innata è fortemente dipendente dalla carica virale. Se le maschere facciali determinano un ambiente umido in cui il SARS-CoV-2 può rimanere attivo a causa del vapore acqueo continuamente fornito dalla respirazione e catturato dal tessuto della maschera, determinano un aumento della carica virale e quindi possono causare una sconfitta dell’immunità innata e aumento di infezioni. Questo fenomeno può anche interagire con i punti precedenti e potenziarli.

In conclusione, sarebbe necessario quantificare le complesse interazioni che potrebbero operare tra effetti positivi e negativi dell’uso di maschere chirurgiche a livello di popolazione.

*(https://www.who.int/publications-detail/advice-on-the-use-of-masks-in-the-community-during-home-care-and-in-healthcare-settings-in-the-context-of-the-novel-coronavirus-(2019-ncov)-outbreak)

