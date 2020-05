Mascherine e guanti abbandonati, si rischia catastrofe ambientale A testimoniarlo le immagini drammatiche che giungono da varie parti del mondo, dove vengono mostrati animali rimasti intrappolati e uccisi tra i DPI – come un povero uccello soffocato da una mascherina nella British Columbia canadese – e recuperi di massa di rifiuti, che annientano le speranze di essere usciti “migliori” dai durissimi mesi che abbiamo appena vissuto. Emblematici gli scatti diffusi dall’Organizzazione Operation Mer Propre (Operation Clean Sea), che mostrano la raccolta di numerose mascherine e guanti nello splendido mare innanzi ad Antibes, nella Costa Azzurra francese. Ma non bisogna andare oltralpe per trovare esempi poco virtuosi, come mostrano le immagini di Marevivo Onlus che trovate qui di seguito.

A sottolineare i pericoli di questi comportamenti sono i numeri snocciolati dall’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) rilanciati dal WWF. In base a un recente rapporto si stima che durante la Fase 2, in Italia, il fabbisogno giornaliero di mascherine dovrebbe essere di 35/40 milioni di pezzi, con una produzione di rifiuti quotidiana fino a 720 tonnellate (considerando un peso medio di 11 grammi per le mascherine chirurgiche). Sino alla fine del 2020 si produrranno in media 100mila tonnellate di questi rifiuti, con un minimo di 60mila e un massimo di 175mila tonnellate. Nel caso in cui fossero coinvolti anche i guanti, si arriverebbe a produrre ben 440mila tonnellate di rifiuti entro la fine dell’anno, con una media stimata di 300mila tonnellate.