Mascherine e distanze non rispettate, boom di multe a Salerno: 45 in 3 giorni

Fioccano le multe a Salerno per il mancato rispetto delle norme che riguardano l’uso obbligatorio all’aperto delle mascherine e il rispetto del distanziamento sociale. In tre giorni, da martedì a giovedì – come scrive il quotidiano “Il Mattino” – sono state sanzionate 45 persone con verbale di 400 euro. I controlli e le multe hanno riguardato un po’ tutte le zone della città: dal Lungomare al Corso passando per Pastena e Mercatello. Gli agenti della polizia municipale sono in prima fila iper far rispettare le disposizioni dettate per il contenimento del contagio da Covid-19.