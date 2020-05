Marina del Cantone pronta a ripartire, ma per i charter ci vorrà più di un mese . E’ nel cuore del triangolo d’oro del mare della Campania , fra Costa d’ Amalfi e Sorrento: Positano, Capri e Massa Lubrense. Parliamo del borgo marinaro di Marina del Cantone, dove arrivi dopo aver attraversato uno degli angoli più belli del mondo, fra Termini , da dove si raggiunge Monte San Costanzo, Nerano, da dove si raggiunge la Baia di Ieranto, cuore del Parco Marino di Punta Campanella. Qui si lavora molto con i charter, anche oggi, con un caldo afoso, non c’è nessuno, o quasi, solo i barcaioli, di storiche generazioni, da ciuffitiello a masticiello, pronti a ripartire

“Siamo in attesa delle disposizioni, al momento non si sa nulla e finchè non ci danno certezze non ripartiamo.. Ci vorrò del tempo, un mese o un mese e mezzo per riverniciare e sistemare le barche nel cantiere a Torre, poi le boe e tutto il resto..”

Insomma tutti in attesa con tante incertezze ma con la voglia comunque di riprendere… Intanto arrivano anche dei turisti inglesi che noi abbiamo ripreso in diretta, un piccolo anticipo di quello che ci sarà a metà giugno quando ricominceranno i voli, queti posti sono molto amati in tutto il mondo e presto verranno di nuovo i turisti, in sicurezza, con tutte le misure precauzionali anti Coronavirus Covid-19 del caso.