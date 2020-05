Marina del Cantone e Ieranto a decine scendono con auto in divieto, mentre ai privati è vietato mette i lettini e lavorare. Contraddizioni a Massa Lubrense, come rileva Salvatore Cioffi. Il problema dei controlli esiste in tutta la Penisola Sorrentina , a Sorrento la situazione sembra normale, a Sant’Agnello e Vico Equense hanno scelto di chiudere totalmente l’accesso alle spiagge. Insomma è difficile riuscire a gestire con le norme di contenimento del coronavirus Covid-19.