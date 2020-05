Marianna sogna Positano, da Torino ricorda le sue vacanze con la locandina turistica della città verticale

Costiera amalfitana. Ancora una storia a conferma del fatto che chiunque viva a stretto contatto con Positano, finisce per innamorarsene, lasciandoci un pezzo di cuore. La piccola Marianna Magliano ha 10 anni, e vive da 5 a Torino, ma ritorna sistematicamente nella sua Positano per le vacanze ma, sfortunatamente, l’emergenza sanitaria e il lockdown le hanno impedito di tornare e riabbracciare i propri cari. In occasione di un lavoro scolastico di geografia “crea una locandina turistica”, Marianna ne ha approfittato per tornare con la mente e con i sogni a Positano, creando la brochure perfetta per qualsiasi cittadino del mondo in vacanza nella perla della Costiera amalfitana.