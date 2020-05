Mare? Sì al bagno, ma non ci si può fermare a prendere il sole. Si può andare al mare? E’ questa la domanda che si pongono in molti. La risposta, a quanto pare, è sì, ma bisogna fare la distinzione tra attività ludica e ricreativa, ancora vietata, e attività motoria e sportiva, consentita purché si rispetti la distanza di sicurezza.

Quindi, nuotare può essere consentito attività motoria. Per questo motivo, fare il bagno sarebbe consentito. Per lo stesso motivo, passeggiare in spiaggia e fermarsi a prendere il sole non è consentito, in quanto attività rientranti tra quelle ludiche e ricreative.