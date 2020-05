“Mamma, mi prendo cura di TE!”: visiera protettiva per la Fase 2 a Sorrento

di Alma Rondanini

NO Molestie Di Strada crea per la Festa della Mamma (domenica 10 maggio, ndr) il tutorial YouTube per trasformare una bottiglia di plastica in una visiera protettiva.

Una bottiglia, un tappo di sughero e i manici di una busta di carta

NO Molestie Di Strada, attiva in Penisola Sorrentina e sul web, propone per la “Fase 2” una visiera di plastica da indossare sopra la mascherina e che protegge l’intero viso. L’idea è nata durante la quarantena ad Alma Rondanini, Co-Fondatrice dell’iniziativa, alla ricerca di un video per creare visiere con materiali facilmente reperibili in casa. “Quasi tutti i tutorial in rete – spiega la giovane attivista metese – presentano almeno uno o due componenti che solo una persona esperta del fai-da-te possiede”. Dopo essersi consultata con una delle sue mamme sociali per riflettere sugli oggetti più comuni, ha pensato di dare una nuova vita ai tappi di sughero!

Il video – volutamente senza audio per permettere la fruizione anche alle persone non-udenti, particolarmente marginalizzate in questo periodo – mostra come trasformare in pochi semplici passaggi una bottiglia di plastica trasparente, un tappo di sughero e i manici di una busta di carta in una visiera pratica, colorata ed economica. Come racconta Alma Rondanini: “Mi sono subito adoperata contattando Maestre, Professoresse e Dirigenti Scolastiche in Penisola Sorrentina – dove vivo – per proporre il tutorial come possibile lavoretto da inquadrare nella Didattica a Distanza. Credo che la Festa della Mamma di quest’anno sia un’ottima occasione per riflettere sul concetto di cura che ricade troppo spesso interamente sulle donne”. Il desiderio è quello di coinvolgere papà e figure di riferimento maschili nell’aiutare a realizzare la visiera. L’idea è stata accolta favorevolmente in zona e sul web e numerose sono le classi che l’hanno già adottata.

I fotogrammi finali si propongono di ribaltare il concetto di “cura”: compito non esclusivo della Mamma, ma di tutta la società. Le parole chiave sono “Rigeneriamo”, “Riflettiamo”, “ Ricordiamo” e “Ringraziamo”, azioni che trascendono la festività in questione e propongono uno sguardo consapevole al pianeta, al futuro, alla sicurezza nei luoghi pubblici e alla società basata sull’uguaglianza di genere. Al centro vi è la “cura” a tutto tondo: per la mamma, per l’ambiente, per la comunità.

Vi invitiamo a guardare il tutorial, condividerlo e soprattutto a mettervi all’opera: https://youtu.be/j8VumsLGfT0