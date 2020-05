Maiori. Una targa di ringraziamento a Margherita Di Martino per aver cucito mascherine di protezione per l’intera cittadinanza

Maiori. Il sindaco Antonio Capone ha consegnato una targa di ringraziamento a Margherita Di Martino che ha messo la sua capacità nel cucito a disposizione di tutti realizzando mascherine di protezione per la cittadinanza. Ecco il bellissimo messaggio inciso sulla targa: “La Città di Maiori ringrazia le generose artigiana dalle mani sapienti e dal cuore generoso, che hanno realizzato le mascherine di protezione per l’intera popolazione, per aver dedicato la propria passione per il cucito a beneficio della collettività, lavorando instancabilmente per alleggerire il carico di questa grande emergenza. La solidarietà è la forza che fa grande una comunità”. (Foto di Tonia Rumolo)