Maiori, su accesso spiagge libere attrezzate si esprime Primavera Maiorese: “Non condividiamo criteri discriminatori”

A Maiori sono stati forniti i requisiti per accedere questa estate alle spiagge libere attrezzate. Primavera Maiorese, attraverso un post su Facebook ha espresso il proprio parere su tale questione, non condividendo tali criteri per regolare l’accesso ad un bene pubblico quale il mare, ed ha avanzato quindi sette proposte per modificare l’ordinanza dell’amministrazione comunale. Ecco il post integrale:

“Non condividiamo assolutamente il principio per cui l’accesso a beni pubblici essenziali come il mare sia basato su criteri discriminatori. Tantomeno su base reddituale, da sempre opinabile – scrive l’associazione – Però per coerenza, di fronte alla difficoltà della situazione, si sarebbe dovuto inserire il requisito #Isee in tutte le misure. Prevedere (copiando malamente i decreti nazionali pure errati sul punto) solo la riduzione di ricavi o reddito, di fatto si mette sullo stesso piano disoccupati, stagionali, pensionati, invalidi, piccoli autonomi con soggetti che magari hanno enormi depositi bancari e postali che potrebbero permettersi di pagare il lido (ma il requisito dei depositi non è previsto e quindi potranno legittimamente fare domanda come per 600euro e buoni pasto).

#lanostraproposta:

Come sempre in spirito di collaborazione e servizio chiediamo all’Amministrazione p.t. la #modificaordinanza onde coniugare legittimità formale e Giustizia sostanziale. Perché il #mare è un bene pubblico essenziale anche alla #salute che oggi dovremmo tutelare e promuovere ancora di più rispetto al passato:

1) #prevedere per ogni categoria il requisito Isee, da cui si evincono carichi familiari e depositi, con esclusione dalla domanda dei nuclei familiari possessori di depositi di un certo valore;

2) #estenderemisura a tutte le famiglie con bambini, sempre su requisiti Isee, e senza limitazioni a soli 50 fortunati, prevedendo almeno un contributo parziale per consentire accesso ai #Lidi (ove si assiste a cambiamenti rispetto al passato) anche tramite i nuovi fondi previsti dal governo per assistenza a bambini e famiglie;

3)#estenderemisura a tutte le spiagge pubbliche site lungo tutto l’arenile, e non limitarla alle sole sponde del fiume in cui tra l’altro, solitamente, vi è stata interdizione alla balneazione;

4) #coinvolgere nella sorveglianza e pulizia delle spiagge pubbliche gli stagionali che non riceveranno proposte lavorative nel prossimo futuro;

5) #aprirespazipubblici onde evitare assembramenti (rotonda, piazzette lungomare, area porto, giardini Mezzacapo, campo S.MariaGrazie, Piazze S.Pietro, Vecite, Ponteprimario) da mettere a disposizione per quest’anno come aree giochi (da attrezzare a tema con giostrine, porte di calcio, basket, tennis tavolo…) anche tramite transenne e percorsi utili per assicurare ingressi contingentati;

6) #sanificare luoghi pubblici ed aperti al pubblico secondo le linee guida (vie, piazze e strade varie, meglio se dopo il weekend, oltre a uffici pubblici, scuole, palestre, locali…);

7) #supportare imprese balneari e strutture ricettive per la verifica delle condizioni di salute degli ospiti secondo le linee guida e possibilmente già prima del loro arrivo nella struttura tramite app e servizi web dedicati.”