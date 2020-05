Maiori, il sindaco Antonio Capone: “Se non si rispettano le regole chiudo il lungomare”

Maiori, Costiera amalfitana. A un giorno dall’inizio della fase due anche nella Divina Costiera, il sindaco Antonio Capone, tramite un post su Facebook, ricorda a tutti i cittadini le regole da osservare nei luoghi pubblici.

Per tutti coloro che si recano sul lungomare e in tutti gli spazi all’aperto per passeggiare, è obbligatorio rispettare le regole e le raccomandazioni ampiamente note:

– indossare la mascherina;

– mantenere le distanze interpersonali;

– evitare assembramenti;

– evitare di sostare sulle panchine, se non in solitaria;

– evitare di giocare a pallone.