Maiori. Da sabato 2 maggio, presso gli uffici della Protezione Civile, inizia la distribuzione delle mascherine inviate dalla Regione Campania

Maiori. Da sabato 2 maggio 2020, presso gli uffici di Protezione Civile, dalle ore 15.00 avrà inizio la distribuzione delle mascherine per i cittadini di Maiori.

Saranno distribuite nel numero di due mascherine per nucleo familiare secondo le disposizioni della Regione Campania.

Per le persone impossibilitate a recarsi presso gli uffici sarà possibile contattare il numero 089852323