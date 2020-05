Maiori, Costiera Amalfitana. Di nuovo positivo l’infermiere di Maiori che era risultato contagiato lo scorso marzo. L’uomo, in isolamento, non ha mai mostrato sintomi, né contagiato altre persone, con grande professionalità che lo contraddistingue. Da Salerno il primo tampone è stato negativo, ma il secondo positivo. Ancora sappiamo poco di questo coronavirus Covid-19, pensiamo al caso di Cirielli tornato positivo dopo esser guarito . in Costa d’ Amalfi i contaggi sono pochissimi, ma in altre realtà, anche vicine in provincia di Salerno o di Napoli in Campania si sentono di altri casi. Vietri sul mare, che sta uscendo da questo dramma, con soli tre contagiati, e oggi con tamponi a random a 200 commerciati, come il sindaco Giovanni De Simone ha detto in diretta su Positanonews TG “Abbiamo avuto il primo caso, una persona che purtroppo è deceduta, e quindi abbiamo messo in quarantena in familiari. Abbiamo fatto altri tamponi, per arrivare ad un totale di tredici. Siamo poi scesi a tre. In realtà è tutto limitato ad una famiglia. Proprio oggi abbiamo fatto dei tamponi a 200 cittadini ed aspettiamo i risultati che arriveranno tra 72 ore. L’abbiamo fatto per tranquillizzare la popolazione, per dimostrare che la Costiera è sicura”.

Una situazione da fronte quella di Vietri, al confine con zone urbanizzate come Cava de’ Tirreni e Salerno, la porta della Divina si trova a fronteggiare una situazione difficile dalla quale è uscita a testa alta. Nel resto della Costiera amalfitana ci sono altri dieci contagiati, 6 a Tramonti, poi 1 a Maiori, Amalfi, Praiano e Furore . A Ravello e Cetara sono guariti i contagiati, come pure a Conca dei Marini, tutti quanti contagiati fuori dalla Costiera amalfitana L’unica cosa certa è che avremo a che fare col virus almeno per un anno ancora e non è finita.. dovremmo conviverci con prudenza.