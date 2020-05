Da Maiori a Positano. Continuano i controlli di vigili e carabinieri. In Costiera Amalfitana proseguono i controlli delle forze dell’ordine, vigili e carabinieri, per verificare il rispetto delle norme, quali quelle del distanziamento sociale e dell’uso delle mascherine, contenute nelle ordinanze per limitare il contagio del Coronavirus in questa Fase 2. Posti di blocco e volanti della polizia e dei carabinieri lavorano continuamente per controllare che non si creino assembramenti.