Sono servite poche parole ad indirizzo dei consiglieri di minoranza, per alzare il polverone sui social. E’ successo a Maiori in seguito, in seguito al video messaggio pubblicato ieri sera dal sindaco Antonio Capone, dove il primo cittadino fa il punto della situazione sull’emergenza coronavirus, con l’inizio della Fase 2. Capone spiega per filo e per segno cosa è stato fatto nel corso di questa Fase 1, dai controlli messi in campo insieme con la polizia locale (oltre 600 controlli per le misure restrittive), il sostegno ad oltre 200 famiglie per le consegna di spesa e farmaci e la distribuzione delle mascherine.

Il sindaco ha annuciato che saranno eseguiti screening di massa, su indicazione della Regione Campania, con un monitoraggio giornaliero e l’adozione di misure di distanziamento social, anche per quanto riguarda gli stabilimenti balneari, questione che sarà affrontata nei prossimi giorni. Qualche prima stoccata alla minoranza è poi arrivato sul bilancio, “materia tanto dibattuta da parte di qualcuno in delirio di protagonismo”: per Capone se dovessero mancare gli introiti, il vuoto non sarebbe colmabile con le sole forze del comune, ma occorreranno interventi del governo nazionale e della regione e si attende dunque le misure degli enti sovraccomunali e le istituzioni finanziarie.

Il primo cittadino maiorese rivela che sarà adottato un fondo di solidarietà per supportare le famiglie bisognose fino alla prossima primavera, sono inoltre previsti tagli alla spesa pubblica, con revisione degli standard dei servizi e una riduzione delle manifestazione culturali. Capone, dopo aver pronunciato raccomandazioni alla cittadinanza per la Fase 2 e suggerito di sostenere l’economia locale, ha affrontato l’annuncio della riapertura del cimitero comunale, chiesta anche dalle opposizioni. “La minoranza mi ha inviato una richiesta contornata di ovvietà – dice il sindaco nel video – riaprite il cimitero. Mi è sembrato di rivedere la mia esperienza scolastica, quando i bambini alzavano il dito per fare i primi della classe e la maestra li premiava con i chupa chups e i lecca lecca”.

Poche parole, che hanno preceduto l’annuncio che le visite ai defunti avverranno con il supporto di volontari della Protezione Civile, rispettando tutte le misure di distanziamento. “Quando ci sono delle proposte serie fatte da rappresentanti del popolo che siano essi di minoranza o maggioranza poca conta, l’importante è venire incontro al cittadino e fare l’interesse del territorio – scrive il consigliere Valentino Fiorillo – Per un attimo, regalandoci il lecca lecca, il Sindaco ci ha riportato all’età dell’infanzia e lo ringraziamo perché, nella sua “bizzarra” idea di democrazia, nonostante creda di averci deriso, ha dovuto accogliere la nostra richiesta che, del resto, era quella della maggioranza dei cittadini perché, caro sindaco, non è solo lei ad avere a cuore il culto dei cari defunti.

Cari concittadini siamo lieti di comunicarvi che a fine settimana il cimitero di Maiori riaprirà… – seguita Fiorillo – P.s. ci sarebbe tanto da dire sui delirio del sindaco ma prendiamo atto che ha scoperto che il cimitero è fuori città; oltre a non capire dove si pone il problema, lo invitiamo ad inviare una lettera di protesta a Napoleone, magari gli fa modificare l’editto di Saint Cloud”. La comunicazione dell’ampliamento della fasce orarie di apertura è stato poi accolta “goliardicamente” dai consiglieri come il “secondo chupa chups”.