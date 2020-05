Maiori. Peppa Pig in giro con i volontari della Protezione Civile per regalare un sorriso ai bambini. A Maiori, in Costiera Amalfitana, i volontari della Protezione Civile sono andati in giro per le strade con Peppa Pig facendo visita ai bambini e regalando loro un sorriso.

Sul pick-up della Protezione Civile, Peppa Pig ha salutato i bambini che, entusiasti, erano affacciati ai balconi delle proprie abitazioni.

Una bellissima iniziativa per regalare gioia ad una delle categorie che sta maggiormente soffrendo questa emergenza.