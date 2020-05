Maiori. Maria Giovanna Sarno laureata in Giurisprudenza, una gioia immensa

Maiori ha una nuova dottoressa. Si tratta di Maria Giovanna Sarno laureatasi in Giurisprudenza. Una gioia immensa per la tutta la sua famiglia, per la mamma Maria Di Lauro di Ravello ed anche per il papà Enzo Sarno che non ce’è più ma che sicuramente la guarda dal cielo e gioisce con lei. Maria Giovanna ha concluso brillantemente con un bel 110 e lode il suo percorso di studi presso l’Università “Federico II” di Napoli con la discussione della tesi “Le concessioni demaniali marittime, problemi e prospettive”. Buon sangue non mente… Un grande in bocca al lupo anche da Positanonews con l’augurio di tanta felicità e fortuna.