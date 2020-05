Maiori. L’appello di Salvatore Proto ai candidati sindaco “Prima del voto sedetevi a un tavolo e trovate una soluzione per la scuola”

Maiori, Costiera amalfitana. Da sottolineare l’appello di Salvatore Proto, da sottolineare ed apprezzare, perchè è il primo che in costa d’ Amalfi pensa al futuro dei nostri figli, dei giovani , come torneranno a scuola con le misure di contenimento dovute al coronavirus Covid-19? Nessuno si è posto ancora il problema, a Ravello ci si scontra sulla didattica a distanza che, pare, non è stata applicata come in altri paesi pure ancora non sono usciti dalla logica dell’avvicinarsi della fine del lockdown, della fase 2 e 3 del dopo quarantena, bisgona pensarci già da ora, il distanziamento sociale non finirà così presto.

” Non è mia natura speculare sulle disgrazie, soprattutto in un momento come questo, ma sono abituato ad avere un approccio diverso ai problemi, cercando di anticipare sempre le soluzioni. Spero con tutto il cuore che questo virus vada “spegnendosi”, che dalla prossima estate l’emergenza finisca e che quindi si possa tornare almeno ad una apparente normalità. Purtroppo non abbiamo nessuna certezza sul futuro, ed è nostro compito cominciare a pensare alla risoluzione di annosi problemi, che con questa pandemia si amplificheranno sicuramente.

Da settembre i nostri figli ritorneranno a scuola, saranno certamente inapplicabili, nel nostro istituto scolastico, le norme che dovranno regolare il distanziamento sociale e l’igiene degli ambienti. Ripeto non è una polemica e il post non è indirizzato solo ad Antonio Capone che è l’attuale sindaco, ma considerato che nel prossimo autunno si voterà per il rinnovo del consiglio comunale, voglio impegnare e responsabilizzare tutti coloro che ambiscono alla poltrona di primo cittadino o comunque di amministratore. Ad oggi non ci sono certezze su chi possa scendere in campo, faccio dei nomi perché almeno in questo momento sono impegnati amministrativamente. Lucia Mammato Valentino Fiorillo, Mariateresa Laudano, Nicola Mammato, Marco Cestaro e scusatemi se ho dimenticato qualcuno.

Credo che sia giunto il momento di sedersi tutti attorno ad un tavolo e cercare di trovare qualche soluzione. Su questo argomento non c’è da speculare, non c’è niente da spartire, bisogna solo pensare alla tutela della futura generazione maiorese!”