Maiori. La comunicazione delle opposizioni: “Chiediamo la riapertura del cimitero”

Costiera amalfitana, Maiori. Valentino Fiorillo, Lucia Mammato, Raffaele Cipresso, Maria Teresa Laudano, Marco Cestaro ed Enrico Califano sono i consiglieri di minoranza che hanno inviato al sindaco una proposta di riapertura del cimitero comunale per il 4 maggio.

Di seguito il comunicato delle opposizioni e la lettera inviata al sindaco:

“In questo caso, l’intervento delle minoranze riguarda la riapertura del cimitero comunale. Nella nota inviata al sindaco, i consiglieri di Civitas 2.0, Orizzonte e Idea Comune chiedono la riapertura al 4 maggio del cimitero considerato soprattutto che gli ampi spazi del locale camposanto permettono il mantenimento del distanziamento previsto dalla norma; ovviamente dovrebbero essere rispettate dette distanze e, in più, i consiglieri chiedono di collocare all’ingresso dispenser con gel disinfettante per le mani e orari ampi onde evitare affollamento.

In subordine, laddove l’amministrazione non ritenessero esserci i requisiti di sicurezza adeguati, le opposizioni chiedono che venga permesso l’accesso ai fiorai almeno 2 volte a settimana al fine di consentire l’apposizione di fiori sulle tombe dei congiunti dei cittadini che ne facessero richiesta. Tutto ciò per andare incontro alla spiccata sensibilità dei maioresi rispetto al culto dei defunti anche in prossimità della festa della mamma.”

Oggetto: proposta gestione servizi cimiteriali

VISTO che il governo ha previsto l’inizio della cosiddetta “fase 2” dal prossimo 4 maggio

CONSIDERATO che gli ampi spazi del nostro cimitero comunale consentono il rispetto del distanziamento secondo quanto

previsto dalle norme

VALUTATA la sensibilità dei cittadini di Maiori al culto dei morti , soprattutto data la prossimità della festa della mamma

CHIEDIAMO:

La riapertura del cimitero comunale con orari quanto più dilatati per evitare affluenza concomitante di più persone e con le seguenti misure di sicurezza minime:

– rispetto della distanza di almeno due metri tra persone non conviventi;

– sanificazione delle mani con dispenser posizionati all’ingresso;

– obbligo della mascherina.

Laddove l’amministrazione non ritenesse opportuna la riapertura del cimitero al pubblico, in alternativa si chiede l’autorizzazione all’ingresso almeno dei fiorai per due volte a settimana per consentire l’apposizione di fiori sulle tombe dei congiunti dei cittadini che ne facessero richiesta agli stessi fiorai.

Certi di un positivo riscontro, nell’interesse esclusivo dei cittadini di Maiori, porgiamo cordiali saluti

Maiori, 30 aprile 2020

firmato:

I consiglieri

Valentino Fiorillo

Lucia Mammato

Raffaele Cipresso

Maria Teresa Laudano

Marco Cestaro

Enrico Califano

