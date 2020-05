Maiori. Il sindaco Capone “Encomio a chi è stato in prima linea col Covid-19”. ECCO TUTTE LE FOTO E I NOMI

Maiori ( Salerno ) . Nella cittadina della Costiera amalfitana il sindaco Antonio Capone ha ringraziato con una targa di encomio tutte le categorie che si sono impegnate in questo periodo di lockdown dovute al Coronavirus Covid-19 .

“In circostanze difficili come quelle che stiamo vivendo da mesi, la grandezza d’animo di voi concittadini, il coraggio e l’altruismo di volontari e forze dell’ordine, l’efficienza di operatori territoriali hanno creato delle sinergie incredibili che ci hanno permesso e ci permettono di andare avanti con unione e caparbietà.

In questi giorni, come già avevo anticipato nei momenti topici dell’emergenza Covid-19, ho deciso di encomiare a nome di tutta la Città di Maiori coloro che sono stati in prima linea in queste settimane complicate.

A tutti loro, una targa simbolica e un grazie immenso!

Alle sarte e ai sarti di Maiori che hanno realizzato, con mani sapienti e cuore generoso, le mascherine di protezione per l’intera popolazione, dedicando la propria passione per il cucito a beneficio della collettività e lavorando instancabilmente per alleggerire il carico di questa grande emergenza.

ANNA APICELLA – ANNA MONCADI – ANTONIETTA SARNO – ASSUNTA CAPRIO – CLAUDIO SOMMA – ELISA APICELLA – ENZA ADAMO – FILOMENA AIELLO – MADDALENA APICELLA – MADDALENA TAIANI – MARGHERITA DI MARTINO – MARIA APICELLA – MARIA BUONOCORE – MARIA D’ACUNTO- MARIAROSARIA RUGGIERO – PATRIZIA SCARPATI – ROSA DI CAPUA – SUSANNA COCCORULLO – VINCENZO DELL’ISOLA

Al Comitato Costa d’Amalfi della Croce Rossa Italiana per essersi attivato come sempre in aiuto di tantissime persone, presenti con supporto, soccorso, sorrisi, energie e un senso del dovere più forte della paura.

Ai volontari del Nucleo di Protezione Civile di Maiori che hanno operato in prima linea senza tregua, a servizio della popolazione con spirito di sacrificio e dedizione straordinari.

Ai volontari della Pubblica Assistenza “I Colibrì” per essersi prodigati per aiutare i propri concittadini, facendo dono del proprio tempo per lenire le difficoltà degli altri, con impegno, cura e attenzione.

Alla Polizia Locale e ai Carabinieri per aver rappresentato la prima linea nel proteggere la cittadinanza da una terribile minaccia, svolgendo un encomiabile servizio di sorveglianza e controllo costanti.

Alla Miramare Service per aver reso un lodevole servizio alla collettività durante il periodo più grave dell’ultimo secolo, con zelo e rigore lavorando in prima linea per rendere accoglienti e puliti i luoghi pubblici della nostra Città.

A tutti voi, è stato conferito un encomio con una delibera della Giunta Comunale, con menzioni singole per tramandare a futura memoria questi riconoscimenti e il grande impegno profuso.

Sono orgoglioso di tutti voi.

Forza Maiori!”

Il Sindaco

Antonio Capone