Maiori, il sindaco Capone: “Da lunedì spiagge fruibili anche gratuitamente”

Questo pomeriggio a Maiori si è riunita la giunta comunale, che ha varato tutte le misure per rendere possibile l’accesso alle spiagge. Positanonews ha sentito a caldo il sindaco Antonio Capone, che ci ha rivelato quali saranno le novità. “Potevamo riaprire alla balneazione anche per questo fine settimana, ma per alcuni problemi da risolvere con il demanio, visto che questo weekend è previsto maltempo, da lunedì le spiagge saranno fruibili a tutti anche gratuitamente”.

“Queste scelte sono state fatte soprattutto per garantire le spiagge libere – ha aggiunto Capone – ci saranno operatori che rileveranno la temperatura, registri per la tracciabilità ed app che consentono di monitorare in tempo reale l’accesso alle spiagge”. Soluzioni molto valide quindi, a nostro avviso, per contingentare l’afflusso di persone verso le arenili.

La giunta ha inoltre lavorato anche per garantire la possibilità di andare al mare, a chi ha patito di più in questa emergenza sanitaria. “Le persone che hanno problemi economici con questa emergenza da Covid-19, avranno la disponibilità di un posto con ombrellone e lettino – ci ha detto il primo cittadino – ovviamente anche in questi casi si faranno delle valutazioni in base alle disponibilità, che saranno controllate l’apposita app”.

Lentamente tutti stanno ripartendo per la convivenza con il Covid, su tutto il territorio della Costiera Amalfitana i litorali balneabili si stanno attrezzando con gli stabilimenti e, superati gli ostacoli burocratici, anche i comuni sono al lavoro per rendere possibile l’accesso in sicurezza alle spiagge libere. Foto e video di Valeria Civale.