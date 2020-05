Maiori. Gli auguri del sindaco Antonio Capone a tutte le mamme

Il sindaco di Maiori Antonio Capone, con un post pubblicato sulla pagina Facebook del Comune, ha voluto formulare gli auguri a tutte le mamme in occasione della loro festa: “Da quest’emergenza abbiamo imparato tutti a distinguere il necessario dal superfluo e a non rendere più scontate o routinarie alcune cose importanti. Si riscopre così anche il grande valore delle feste e voi, care mamme, oggi meritate una celebrazione speciale.

Avete affrontato l’ultimo periodo mixando in una maniera unica il ruolo di mamma, donna, moglie, lavoratrice in modo egregio. Cercando di non far scorgere negli occhi ai vostri figli e parenti il timore, capendo a cosa dare priorità in ogni circostanza e bilanciando la presenza per non essere mancante in niente fra famiglia, affetti e lavoro. Tutto con la vostra forza e il vostro amore naturale.

Con i vostri insegnamenti i vostri figli hanno approcciato al cambiamento in maniera serena: anche a tutti i bambini e ragazzi va la mia riconoscenza, per aver risposto all’emergenza Covid-19 in maniera esemplare, con grandi rinunce e un grande senso di rispetto. Continuate così: spero davvero che molto presto vi possiate riappropriare dei vostri spazi di gioco e della vostra quotidianeità spensierata.