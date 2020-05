Maiori / Erchie, le spiagge non riaprono. Il sindaco: “Attrezzeremo l’arenile per riaprire in sicurezza”

Una nuova ordinanza della Regione Campania firmata in serata dal Governatore Vincenzo De Luca stabilisce la riapertura delle spiagge a partire da sabato 23 maggio. A quanto pare, per ora, così non sarà per gli stabilimenti di Maiori ed Erchie, come annunciato dal sindaco Antonio Capone.

“Rispetto all’ultima ordinanza della Regione Campania, la numero 50, a Maiori ed Erchie le spiagge per motivi di sicurezza non possono essere ancora aperte. Nei prossimi giorni, come anticipato, ci attrezzeremo affinché il nostro arenile venga reso fruibile per tutti, nella massima sicurezza e si possa accedere così alle nostre bellissime spiagge. Conto come sempre sul buonsenso di cittadini ed ospiti della nostra Città.”

Il Sindaco

Antonio Capone