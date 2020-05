Maiori. Ecco le disposizioni e gli orari di apertura al pubblico del Cimitero Comunale

Maiori, costiera amalfitana. Ecco le disposizioni e gli orari di apertura in pubblico del Cimitero Comunale in vigore da martedì 26 maggio 2020.

E’ consentito l’accesso alla struttura cimiteriale nei giorni e negli orari stabiliti per un massimo di due persone per nucleo familiare e per una durata massima di 30 minuti, indossando mascherina di protezione e guanti monouso.

L’accesso al locale ossario e consentito ad una persona per volta. E’ possibile accedere alla cappella cimiteriale.

E’ consentito recarsi presso il loculo o la tomba dei propri defunti rispettando la distanza di almeno un metro tra le persone.

Non sarà effettuato il servizio navetta e non sarà consentito assistere alle operazioni di inumazioni, esumazioni e tumulazioni.