Maiori, il consigliere Fiorillo punta il dito contro la gestione Miramareservice e chiede controlli per i buoni spesa – VIDEO

Abbiamo ascoltato anche il consigliere comunale di Maiori, Valentino Fiorillo, intervenuto durante il nostro appuntamento quotidiano in diretta live. Ieri sera, abbiamo deciso di dare voce al consigliere che ha chiarito la polemica che ruota attorno alla Miramare Service, oltre che la vicenda parcheggi.

“In una comunicazione, ad aprile, il Comune fece sapere che fino a quando fosse continuata l’emergenza sarebbe stata disattivata la ztl del corso e il pagamento dei parcheggi -ha dichiarato Fiorillo- Ora vedo che la ztl è stata riattivata e, ascoltando l’ultima comunicazione di aprile, immagino che anche i parcheggi siano stati riattivati. Non c’è alcuna comunicazione in merito: i parcometri sono attivi, non sono stati incappucciati. Ci hanno detto che siamo in malafede e che non sappiamo leggere, ma se io leggo che dovrebbe essere fino a fine emergenza, allora è un problema di comunicazione. Prima di offendere opposizioni e cittadini servirebbe autocritica.

Miramareservice? Abbiamo chiesto la convocazione di un consiglio comunale a dicembre, chiedevamo di chiarire tutta la situazione. Abbiamo documenti, centinaia di migliaia di euro di inadempienze contrattuali; chiedemmo mandato per far gestire tutta la situazione da un consulente tecnico esterno, ma l’idea fu bocciata. Sono rimostranze documentate, non chiacchiere: se demandiamo, ad esempio, alla società in questione l’acquisto di sacchetti differenziati e non riceviamo alcun sacchetto, allora qualcosa non quadra. Centomila euro per un servizio non reso. Uno dei tantissimi…”.

La questione buoni spesa è stata gestita dai tecnici, ma quello che più mi fa specie è che l’assistente sociale del Comune non sappia minimamente come siano stati distribuiti i buoni e molti cittadini hanno sollevato perplessità. Purtroppo, il funzionario non può fare altro che accettare la domanda presentata, ma io chiederò una verifica successiva rispetto a tante persone che hanno ricevuto buoni pasto. Credo che qualcuno ci abbia sguazzato, chiederemo verifica”.

Sull’emergenza – “I cittadini si sono comportati benissimo, sono pochissimi i casi segnalati di violazione delle disposizioni.

Intervista dal minuto 51.