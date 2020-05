Maiori, costiera amalfitana. Sono stati completati i lavori di rifacimento dell’asfalto di buona parte della zona di Madonna delle Grazie. L’intervento è stato eseguito per restituire decoro e sicurezza a un’importante arteria per gli abitanti delle frazioni.

Le operazioni erano già parzialmente programmate nell’ambito dei lavori per la fibra ottica, in relazione al decreto scavi, che prevede il rifacimento della pavimentazione stradale per la sola fascia di un metro.

L’amministrazione ha ottenuto che venisse pavimentata l’intera sede stradale sul tratto che va da via Roma al Parco Trifoglio. Inoltre, nonostante l’attuale momento di difficoltà, con proprie economie, ha voluto estendere l’ambito delle operazioni di ripristino fino a via Discede, a parte di via S. Caterina e della zona alta di via Vecchia Chiunzi, con riparazioni anche in via Nuova Chiunzi e la sistemazione di molti chiusini stradali non più a quota.

A breve, d’intesa con altri comuni, sarà indetta la gara per la realizzazione dei lavori di rifacimento del manto stradale del tratto della Provinciale Chiunzi che va dal Bar Oriente fino a Corbara.

Questa, come altre iniziative, vogliono essere segnali tangibili di vicinanza alle esigenze dei cittadini e di incoraggiamento per una celere ripartenza.

