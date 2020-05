Reclamano interventi di messa in sicurezza, i cittadini delle frazioni di Maiori. Come segnalato sul gruppo Facebook “Movimento per Maiori”, ci sarebbero crolli e massi pericolanti nell’area che sovrasta il quartiere di Santa Maria delle Grazie. Tale situazione è soprattutto conseguenza degli sconvolgenti eventi meteorologici, che si sono verificati a dicembre dello scorso anno. “Dalle foto allegate si evince che oltre alle numerose macerine crollate si notano sul dorsale roccioso adiacente una serie di massi che presentano un disgaggio con imminente pericolo di crollo – si legge nel post – che con le possibilità di pioggie rapidi e consistenti (anche estive) potrebbero irrimediabilmente crollare, recando pericolo grave ai cittadini che abitano a valle”, dove si trovano le abitazioni di via Santa Caterina. Ricordiamo questa zona in passato è stata colpita dagli incendi estivi, eventi che agevolano non poco i fenomeni come frane e crolli di macere, come avvenuti prima dell’ultimo Natale.

Si torna quindi a parlare di dissesto idreogeologico e ci sono anche segnali di ripresa dei lavori in Costiera Amalfitana, speriamo quindi che queste segnalazioni non restano lettera morta. Proprio a Maiori, a ridosso della SS 163, si è tornato a Capo d’Orso per le opere di contenimento sulle pareti rocciose, con il montaggio di barriere paramassi utilizzando elicotteri per il trasporto del materiale. Lo stesso discorso vale anche per la frazione di Pontone a Scala, dove sono ricominciati gli interventi di somma urgenza: anche il paese più antico della Costiera uscì danneggiato da quel periodo di maltempo, insieme alla vicina Ravello.