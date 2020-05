Maiori, caso sospetto al Covid: anziana trasportata al Ruggi. Si attende esito del tampone

Caso sospetto di Covid a Maiori. Secondo prime notizie giunte alla nostra redazione, un’anziana donna di Maiori con sintomi riconducibili al coronavirus è stata sottoposta a test sierologico all’Ospedale Costa d’Amalfi, a Castiglione di Ravello. Dopo l’esito del test, risultato positivo, la donna è stata trasportata con un’ambulanza attrezzata per l’emergenza Covid al Ruggi di Salerno, dove ora è in attesa il processo del tampone. Gli ambienti del nosocomio costiero sono stati subito sanificati, chiariamo che la degente ha seguito il percorso emergenziale come da protocollo. Si attendono aggiornamenti.