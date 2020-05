Maiori, Carnevali d’Italia ospita in diretta Salvatore Anastasio, modellatore del carro “Penso Positivo”

Carnevali d’Italia è senza dubbio la più grande community che aggrega tutti i carnevali più belli della nostra nazione, a partire da quello di Viareggio fino al Gran Carnevale di Maiori. Il carro “Penso Positivo” dei Nuovi Pazzi ha conquistato i cuori di tutti. Il volto di Jovanotti, infatti, è diventato virale ed è giunto al diretto interessato.

Realizzato dal modellatore Salvatore Anastasio con estrema cura dei particolari, ha raccolto l’approvazione di Lorenzo Cherubini, che ha inviato dei messaggi alla pagina Instagram del gruppo di maestri carristi: Favoloso! Chi devo ringraziare per questo bel regalo?, ha scritto. E poi: «Davvero grazie! Lavoro pazzesco! Non distruggetelo dopo il carnevale che magari lo usiamo da qualche parte in futuro!

Carnevali d’Italia ha ospitato in diretta Salvatore Anastasio, l’intervista inizia al minuto 39:20 circa. Salvatore ripercorre la lavorazione del volto di Jovanotti, fino ai complimenti ricevuti dal cantautore italiano, che ha deciso di far suo quel carro per utilizzarlo in spettacoli futuri.

“Ho fatto mio l’uso della carta. Inizio da un disegno in scala 1,1 dove realizzo l’immagine. In questo caso è il profilo di Jovanotti. Poi passo all’armatura di ferro, dove cerco di curarla nel minimo dettaglio. Già dal ferro cerco di ricavare le somiglianze del personaggio, dando le giuste tolleranze per intervenire con la carta.

Lo strato finale di carta asciutta sarà al massimo di 7 o 8 millimetri, poi si passa alla carta in colla, che è il passaggio definitivo dove avviene la lievitatura del viso. Con questa tecnica riesco a dare al carro l’aspetto del personaggio, costruendo sul viso anche le rughe senza utilizzare la creta. Realizzare un volto umano non è semplice, ma alla fine, mettendocela tutta, abbiamo ottenuto un grande risultato”.

Poi su Jovanotti: “Lui sin dall’inizio, da quando è stato condiviso il lavoro, ci ha contattato per ringraziarci del lavoro che è stato realizzato. Poi ci ha detto di non distruggerlo, perché aveva intenzione di utilizzarlo per qualche suo concerto. La pandemia ha interrotto tutto. Dobbiamo vedere dopo cosa succederà“.