Maiori, addio a Mario Buzzelli: l’ex finanziere ci lascia all’età di 77 anni

Maiori, Costiera amalfitana. Tutta la città è sconvolta per la scomparsa di Mario Buzzelli, ex finanziere, che vola in cielo all’età di 77 anni. La famiglia, profondamente addolorata, annuncia la perdita a partire dalla moglie Marialuisa Capezzuto, poi i figli Marco e Vincenzo, la nuora Giovanna, oltre alla sorella, cognata, nipoti e parenti tutti.

Il rito funebre, nei limiti delle norme anti contagio (max 15 presenti), è stato celebrato alle ore 10:00 di questa mattina del 7 maggio, con partenza dall’ospedale di Salerno in vista della Chiesa della Madonna delle Grazie per la celebrazione del rito funebre.

Noi tutti ci uniamo al dolore delle famiglie Buzzelli e Capezzuto per la triste perdita.