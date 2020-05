Maggio dei Monumenti 2020 – Da nessun limite costretto: Ricordando Giordano Bruno

Napoli – In occasione della 26a edizione del Maggio dei Monumenti, a cura dell’Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli, che si svolgerà dal 2 al 31 maggio 2020; sui canali social dedicati, la Compagnia Nest presenta “Da nessun limite costretto”, progetto in tre movimenti, in tre serate differenti (25, 26, 27 maggio alle ore 20.30), dedicate alla figura del grande filosofo nolano Giordano Bruno (1548 – 1600), che coinvolgono l’intero quartiere di San Giovanni a Teduccio, nel rispetto delle modalità indotte dai vari decreti governativi anti-covid. L’evento avrà inizio il 25 maggio alle ore 20.30 con la proiezione, sulla facciata di uno dei palazzi del quartiere, del film di Giuliano Montaldo,“Giordano Bruno“, interpretato da Gian Maria Volontè. Il 26 maggio protagonista è Michele Ciliberto, massimo studioso di Giordano Bruno, che terrà un incontro in diretta streaming dedicato al filosofo dal titolo “Il sapiente furore”. LA kermesse si concluderà il 27 maggio alla stessa ora con la proiezione di opere di Roberta Pugno, artista altoatesina, che ha dedicato al geniale filosofo un intero ciclo pittorico dal titolo “Giordano Bruno. Vita rilucente“.

a cura di Luigi De Rosa

(…)se è la terra a girare attorno al sole,

così come gli altri pianeti girano attorno al sole,

se esistono altri soli,

altri sistemi solari sparsi nell’universo,

se cio’ è vero, ed è vero,

allora DIO non è in alto sopra di noi fuori dal mondo,

ma ovunque, in ogni particella di materia,

inerte o vivente che sia,

DIO è la materia stessa.

Gli stupidi pedanti hanno fatto della Sorbona una Bottega dell’ignoranza,

noi vogliamo una filosofia LIBERA,

una libera ricerca scientifica,

mentre voi imponete la vostra volontà di soprafazione,

noi vogliamo l’autonomia del pensiero e della scienza

da ogni autorità

religiosa, civile o accademica,

voi volete soffocare ogni manifestazione dello spirito,

così possono essere scacciati dalla Sorbona e da ogni università

i Bigotti ed i Pedanti, Amen, Amen, Amen…. (…)