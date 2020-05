Lutto nel mondo del giornalismo. È scomparso il giornalista napoletano Sandro Petrone, storico volto del Tg2, all’età di 66 anni. Non è riuscito a sconfiggere la sua lunga battaglia con un tumore che lo aveva colpito ai polmoni subito dopo la sua lunga attività con la Rai da inviato speciale di guerra in tutto il mondo. Aveva iniziato la sua attività professionale con esperienze nelle primissime radio private ed è stato anche un docente della Scuola di Giornalismo di Perugia. Parole di vicinanza e commozione anche da Gennaro Sangiuliano, direttore del Tg2: “ Petrone esempio per tutti, grave perdita per il giornalismo”.