Lutto nel mondo del calcio: è morto Gigi Simoni. Aveva 81 anni.

Una brutta notizia che arriva nel giorno del decimo anniversario del triplete dell’Inter. Gigi Simoni è morto all’età di 81 anni. L’ex allenatore che in nerazzurro conquistò la Coppa Uefa nel segno del “fenomeno” Ronaldo, versava in condizioni critiche fin dal 22 giugno, quando fu costretto al ricovero. Ex allenatore di Inter, Lazio e Napoli, il “tecnico gentiluomo” è sempre stato apprezzato per il suo carattere signorile e mai scomposto. “La telefonata con la quale poco fa la moglie mi ha avvisato della morte mi ha provocato un dolore immenso”, le parole di Massimo Moratti.