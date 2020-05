Lutto nel mondo del calcio. Morto Andrea Rinaldi ex Atalanta.

Andrea Rinaldi non ce l’ha fatta: l’ex giocatore dell’Atalanta è morto a 19 anni nella mattinata di lunedì, dopo essere stato colpito da un aneurisma venerdì nella sua casa di Cermenate. A riportare la tristissima notizia l’Eco di Bergamo. Rinaldi, di ruolo centrocampista, attualmente al Legnano ma cresciuto a Zingonia, era arrivato in ospedale nel pomeriggio di venerdì dopo essere stato vittima di un malore improvviso. Il ragazzo ha lottato per la vita per tutto il weekend, prima di arrendersi lunedì mattina. Questo il comunicato ufficiale del Legnano: “L’Ac Legnano, il mondo lilla, la città e l’intero universo calcistico oggi vivonouno dei loro giorni più sconvolgenti. Andrea Rinaldi, il nostro guerriero, ci ha lasciato. Un aneurisma lo ha strappato alla vita a20 anni non ancora compiuti, nel fiore degli anni, con una vita davanti e una carriera che prometteva traguardi luminosi”.