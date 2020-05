Da Lunedì 18 riaprono ristoranti, bar e parrucchieri. Dalla Costa d’ Amalfi a Sorrento dite la vostra a Positanonews “Nei prossimi giorni il ministro Speranza e l’Inail vi invieranno i protocolli per la ristorazione, i servizi alle persone (compresi estetisti e parrucchieri) e le attività legate alla balneazione”. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, in teleconferenza con le Regioni ha dato il via libera per le aperture a partire da lunedì prossimo 18 maggio. Speranza ha poi precisato: “Al momento tutti gli indicatori delle Regioni sono sotto controllo”. Quindi non dovrebbero esserci distinzioni territoriali. Conte ha anche anticipato l’arrivo di un nuovo Dpcm nel fine settimana. Sugli stabilmenti balneari decideranno ovviamente le Regioni a seconda delle eventuali emergenze.

Il premier ha detto anche che nel provvedimento “ci saranno parametri per intervenire con eventuali chiusure circoscritte territoriali, annunceremo riaperture di alcune attività ma lasceremo ai presidenti la possibilità di integrare la nostra proposta con ulteriori riaperture”. Infine Conte ha anche sottolineato: «Siamo disponibili in modo coordinato a procedere con le richieste che ci sono arrivate da Bonaccini”. Inizia così la fase della responsabilità per le Regioni.

Chiunque vuole può segnalarci la sua attività aperta e come apre con i problemi riscontrati , suggerimenti e la sua esperienza a direttore@positanonews.it